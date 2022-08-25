الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022
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وزير العدل هنري الخوري يجتمع في هذه الأثناء مع رؤساء الهيئات القضائية للبحث في ما آلت إليه الأمور المتعلقة بالإضراب العام الذي أعلنه القضاة
منذ 7 دقائق
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