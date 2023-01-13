الجمعة 20 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 13 يناير 2023 |
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    وزير العمل مصطفى بيرم: زيادة مليون و900 ألف وتحويل بدل النقل الى 125 ألفاً في القطاع الخاص، ودفع المنح التعليمية في أيلول المقبل

    منذ 51 دقيقة
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