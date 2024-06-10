الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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    وزير المالية الفرنسي: الانتخابات المقبلة ستكون لها عواقب خطيرة

    منذ 11 دقيقة
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