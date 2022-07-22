الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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    وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل: متفائل بالوصول إلى حل إيجابي فيما خص رواتب موظفي القطاع العام

    منذ 37 دقيقة
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