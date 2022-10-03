الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022
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وزير المال الياباني: طوكيو مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي
منذ 9 دقائق
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