الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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    وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يستلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان

    منذ 34 دقيقة
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