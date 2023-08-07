الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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    وزير المهجرين عصام شرف الدين: سنشارك في لقاء الديمان للمطالبة بدعم البطريرك في ملف النازحين وبأن تكون هناك جدية في تعيين رئيس الوفد الوزاري الذي من المفترض أن يزور سوريا

    منذ ساعة واحدة
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