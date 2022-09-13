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    وزير خارجية أذربيجان: أرمينيا قامت بعمليات تحشيد عسكري خلال الفترة الماضية على حدودنا ما يؤكد عزمها التحضير لعملية عسكرية واسعة النطاق

    منذ 7 دقائق
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