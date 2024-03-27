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    وزير خارجية أيرلندا: سننسق مع دول شريكة أكدت عزمها على الانضمام أيضا لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

    منذ ساعة واحدة
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