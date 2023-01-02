الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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    وزير خارجية إسرائيل: سنعمل على بلورة جبهة دولية موحدة لإحباط المشروع النووي العسكري الإيراني

    منذ 47 دقيقة
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