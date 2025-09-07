الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير خارجية إيران في مقال بالغارديان: مستعدون للتوصل لاتفاق حقيقي يتضمن قيودا على التخصيب مقابل رفع العقوبات

    منذ 44 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
      ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
      حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
      رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري
      كيف علّق الرئيسان بري وسلام بعد جلسة الحكومة؟