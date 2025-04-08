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    وزير خارجية إيران في مقال لواشنطن بوست: الأمور تسوء مع الإصرار الأمريكي على سياسة الضغط الأقصى وعلينا أولا أن نتفق على استحالة وجود خيار عسكري وترامب يدرك ذلك

    منذ 3 ساعات
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