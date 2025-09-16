الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير خارجية الأردن: إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تريد تقسيم سوريا

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
      تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
      الرئيس جوزاف عون
      خطاب الرئيس خرج عن التقليد
      المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
      قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر