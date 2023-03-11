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    وزير خارجية الإمارات في اتصال مع نظيره السعودي: نرحب باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية

    منذ ساعة واحدة
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