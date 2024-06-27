الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير خارجية الإمارات يلتقي وزير الخارجية السوري ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

    منذ 58 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
      فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
      التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
      جثة مجهولة
      جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب