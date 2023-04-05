الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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    وزير خارجية النظام السوري: التمثيل الدبلوماسي مع تونس سيكون على مستوى السفير

    منذ ساعة واحدة
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