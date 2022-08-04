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    وزير خارجية اليابان: 5 صواريخ أطلقتها الصين سقطت في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان

    منذ 50 دقيقة
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