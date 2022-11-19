السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزير خارجية بريطانيا: التهديد الذي تشكله إيران وروسيا لبلدنا والأمن العالمي أصبح أكثر تقدما من أي وقت مضى
منذ ساعة واحدة
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