الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزير خارجية بريطانيا: عقوبات على 5 شخصيات إيرانية تمارس التعذيب في السجون
منذ ساعتين
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