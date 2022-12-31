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    وزير خارجية تركيا: سحب قواتنا من سوريا يتطلب تقدم العملية السياسية هناك

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2022 8:35 مساءً
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