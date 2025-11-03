الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير خارجية فرنسا للحدث: ندعو لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5

    منذ 49 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
      بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
      عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
      فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
      وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
      "سنهاجم في بيروت".. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد "حزب الله"!