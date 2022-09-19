الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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    وزير خارجية فرنسا: لن يكون هناك عرض أفضل على الطاولة لإيران والأمر يعود لها في اتخاذ القرارات الصحيحة

    منذ 6 دقائق
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