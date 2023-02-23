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    وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: يجب أن ندعم مسارات السلام لإنهاء الصراع المأساوي بين إسرائيل والفلسطينيين

    منذ ساعة واحدة
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