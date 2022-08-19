الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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    وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين لـ"الجديد" : انا على خلاف مع الرئيس ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا اليه بموضوع النازحين

    منذ 37 دقيقة
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