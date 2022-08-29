الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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    وزّعت مديرية عكار الاقليمية في أمن الدولة كميات الطحين المُصادرة بتاريخ سابق على الجمعيات الخيرية ودور الرعاية الصحية ودور الأيتام في محافظة عكار

    منذ 48 دقيقة
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