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وسائل إعلام أميركية: تويتر أنهت خدمات 80% من موظفيها منذ تولي إيلون ماسك رئاسة الشركة
منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - يناير - 2023 12:50 صباحًا
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