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    وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة من جراء سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شارع في "كريات شمونة"

    منذ 27 دقيقة
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