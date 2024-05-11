الأحد 3 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024
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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان تجاه أفيفيم بالجليل الغربي
منذ ساعة واحدة
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