الأحد 3 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان تجاه أفيفيم بالجليل الغربي

    منذ ساعة واحدة
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