الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صافرات الإنذار في حروفيش وميرون وتسفعون على الحدود الشمالية

    منذ 60 دقيقة
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