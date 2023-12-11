الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض 9 صواريخ أطلقت من غزة وإصابات مباشرة في منطقة حولون

    منذ 34 دقيقة
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