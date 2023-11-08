الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: التنبيه الذي تم تفعيله في الجليل الغربي ناجم عن خطأ في التشخيص، ولم يطلق أي صاروخ من لبنان

    منذ 39 دقيقة
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