الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024
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وسائل إعلام إسرائيلية: الرئيس القبرصي كتب رسالة إلى الرئيس اللبناني لشرح الأمور ثم اكتشف أن لبنان من دون رئيس
منذ ساعة واحدة
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