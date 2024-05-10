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    وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان

    منذ ساعة واحدة
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