الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024
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وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في بلدة أفيفيم في الشمال جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
منذ 9 دقائق
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