السبت 23 ذو الحجة 1445 ﻫ - 29 يونيو 2024 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونه

    منذ 25 دقيقة
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