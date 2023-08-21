الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل منظومة القبة الحديدية بمنطقة مستوطنات علوميم في محاولة لاعتراض طائرة مسيرة من غزة

    منذ 5 دقائق
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