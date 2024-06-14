الجمعة 8 ذو الحجة 1445 ﻫ - 14 يونيو 2024
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وسائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية عن سقوط إصابات في زرعيت جراء إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع
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