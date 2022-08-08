الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022
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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب رفضت إطلاق سراح قيادي الجهاد بسام السعدي كجزء من محادثات وقف إطلاق النار
منذ 39 دقيقة
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