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    وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في كفر بلوم وكريات شمونة وبيت هليل شمال إسرائيل

    منذ ساعة واحدة
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