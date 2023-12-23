السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي: تبين أن نتنياهو ضعيف أمام الولايات المتحدة بعد إلغائه ضربة استباقية مهمة في لبنان

    منذ 3 دقائق
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