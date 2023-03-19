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    وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تجنب إطلاق النار باتجاه أطفال كانوا داخل مركبة المستوطنين

    منذ ساعة واحدة
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