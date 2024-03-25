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    وسائل إعلام إسرائيلية: موظفو شركة الكهرباء غير قادرين على إصلاح العطل في البلدة الحدودية بفعل هجمات "حزب الله"

    منذ 5 دقائق
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