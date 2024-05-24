الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: 14 فريق إطفاء عملوا على مدى ساعات طويلة لإخماد الحرائق في الجليل الأعلى حيث سقطت صواريخ حزب الله

    منذ ساعة واحدة
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