الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024 |
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    وسائل إعلام إسرائيلية: 15 موقعا تشتعل فيها النيران في شمال إسرائيل بعضها إثر إطلاق صواريخ من لبنان

    منذ ساعة واحدة
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