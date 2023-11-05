الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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    وسائل إعلام إسرائيليّة: الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتجاه مستوطنات الشمال لم تستخدم منذ بداية الأحداث

    منذ ساعة واحدة
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