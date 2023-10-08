الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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    وسائل إعلام: الحادث الأمني عند الحدود بين لبنان والأراضي المحتلّة ناتج عن ارتباك جنود إسرائيليّين أطلقوا النار على بعضهم البعض بعد أن ظنّوا أنّ تسلّلاً حصل

    منذ 33 دقيقة
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