الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025
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وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: عدوان أمريكي بعدد من الغارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين وسط العاصمة صنعاء
منذ ساعة واحدة
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