الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024
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تكنولوجيا وعلوم
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وسائل إعلام رسمية: الرئيس الصيني سيحضر مراسم الافتتاح ويلقي كلمة رئيسية في منتدى التعاون الصيني العربي في 30 مايو
منذ 3 ساعات
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