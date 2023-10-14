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    وسائل إعلام رسمية سورية: مطار حلب خارج الخدمة بعد ضربة جوية إسرائيلية

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 1:10 صباحًا
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