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    وسائل إعلام رسمية صينية: وزير الخارجية السعودي قال لنظيره الصيني إن المملكة تتوقع بشدة من الصين أن تضطلع بدور فاعل ومهم في إعادة الوضع المتفاقم بالشرق الأوسط لمساره الطبيعي

    منذ ساعة واحدة
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